Мир будущего: за год в США на работу приняли 29 тысяч роботов

В этом году североамериканские компании потратили на роботизацию 1,48 миллиарда долларов. Фото: Pixabay

За девять месяцев 2021 года американские компании закупили 29 тысяч роботов, что стало рекордным показателем в истории США. Указанное число превысило пиковое значение 2017 года и в почти половину показателя 2020 года (за первые девять месяцев), пишет CNN со ссылкой на отчет Ассоциации развития автоматизации.

Причиной такой роботизации стали высокий рост спроса на товары и продукцию, а также трудности с наймом профессиональных специалистов. Многие компании на фоне последствий пандемии не смогли привлечь или вернуть сотрудников и сделали ставку на роботов.

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В основном роботов купили автомобильные и металлургические компании, а также производители продуктов питания. В целом ажиотаж в покупке роботов наблюдается почти во всех секторах экономики.

В этом году североамериканские компании потратили на роботизацию 1,48 миллиарда долларов.

Электрический самолет Spirit of Innovation, разработанный инженерами компании Rolls-Royce, прошел 15 сентября первые испытания.