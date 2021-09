Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео

Электрический самолет Spirit of Innovation, разработанный инженерами компании Rolls-Royce, прошел 15 сентября первые испытания.

Самолет поднялся в небо над Великобританией, сообщает пресс-служба Rolls-Royce. Команда проекта Accelerating the Electrification of Flight использовала испытательный аэродром британского Минобороны Boscombe Down.

"Первый полет дал начало этапа интенсивных летных испытаний, в ходе которых инженеры компании соберут сведения о работе аккумуляторов и системы двигателей", - заявили в Rolls-Royce.

Полет Spirit of Innovation продолжался около 15 мин. В компании планируют, что Spirit of Innovation сможет развивать скорость до 480 км/ч. Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт.

