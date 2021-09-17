 
Ексклюзивы
1/5
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2241
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 801
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2376
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1611
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 576
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 810
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 279
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 261
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 855
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 630
Фото
Все фото
4
6
9
4
3
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
ЛАЗ наших олимпийцев и заводской кабриолет &quot;Таврия&quot; - на OldCarLand покажут первые украинские машины
ЛАЗ наших олимпийцев и заводской кабриолет "Таврия" - на OldCarLand покажут первые украинские машины
Показали первый электрический Mercedes Гелендваген
Показали первый электрический Mercedes Гелендваген
Mercedes сделал одежду из переработанных подушек безопасности
Mercedes сделал одежду из переработанных подушек безопасности
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Видео
Все видео
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 630
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1143
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 648
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 693
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2484
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 252
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 07:52

Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
4

  Комментировать

Электрический самолет Spirit of Innovation, разработанный инженерами компании Rolls-Royce, прошел 15 сентября первые испытания.

Самолет поднялся в небо над Великобританией, сообщает пресс-служба Rolls-Royce. Команда проекта Accelerating the Electrification of Flight использовала испытательный аэродром британского Минобороны Boscombe Down.

"Первый полет дал начало этапа интенсивных летных испытаний, в ходе которых инженеры компании соберут сведения о работе аккумуляторов и системы двигателей", - заявили в Rolls-Royce.

Фото: rolls-royce.com

Полет Spirit of Innovation продолжался около 15 мин. В компании планируют, что Spirit of Innovation сможет развивать скорость до 480 км/ч. Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анонсировали создание первого в мире летающего автобуса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали первый электрический Mercedes Гелендваген

Электрическое аэротакси Cora компании Kitty Haw, которую создал основатель Google Ларри Пейдж, поднимется в небо Новой Зеландии в конце года. Запланированное испытание беспилотного электрического аэротакси анонсировала компания Wisk.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Началась чума

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
6
 Просмотров: 6714
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 6192
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 5697
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5103
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 4356
Авто
Растаможить авто можно будет через "Дію"
Растаможить авто можно будет через "Дію" Просмотров: 243
Manheim отзывы или как купить Porsche в Германии с хорошей скидкой
Manheim отзывы или как купить Porsche в Германии с хорошей скидкой Просмотров: 144
Новая модель Tesla побила рекорд скорости
Новая модель Tesla побила рекорд скорости Просмотров: 522
Tesla на автопилоте сбила человека
Tesla на автопилоте сбила человека Просмотров: 324
Прайс запчастей на КамАЗ в интернет-магазине КамТех
Прайс запчастей на КамАЗ в интернет-магазине КамТех Просмотров: 18
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Голосов: 16119
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть