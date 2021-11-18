Минцифры обещает интернет на всех международных трассах – объявили дедлайн

Мінцифри стимулирует развитие сети скоростного мобильного и фиксированного интернета. Фото: pixabay.com

До конца 2022 года мобильный интернет появится на всех международных автодорогахмУкраины.

Об этом заявил в четверг заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест на международном форуме инфраструктуры и транспорта Mintrans.

"Для этого мы привлекаем партнеров как из государственного сектора, так и из частного. Чтобы всем людям было комфортно пользоваться интернетом по всей стране — как в крупных городах, так и в сельской местности", - говорится в сообщении.

Минцифры стимулирует развитие сети скоростного мобильного и фиксированного интернета. В этом году также планируют реализовать проект "Интернет-субвенция", в рамках которого подключат 6 тыс. социальных объектов в 3 тыс. сел. Таким образом 1 млн украинцев смогут впервые получить доступ к оптическому интернету.

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С июля 2020 около 3 млн украинцев впервые получили 4G. Всего более 25 тыс. городов и сел уже имеют 4G. К 2025 году Европейский Союз планирует покрыть 5G всю территорию Украины. Минцифры реализует четкий план покрытия территории Украины, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В этом году в Украине также появятся тестовые центры 5G.