В Украине появятся тестовые центры 5G фото: iXBT.com

К 2025 году Европейский Союз планирует покрыть 5G всю территорию Украины. Минцифра реализует четкий план покрытия территории Украины.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас есть четкий план покрытия территории, а в базовых KPI — за 3 года подключить 95 процентов населения к 4G-интернету", - рассказал Михаил Федоров.

С этой целью Минцифры провело распределение частотного диапазона 900 МГц и подписало меморандум с операторами. Так, с июля 2020 года более 2 млн человек впервые получили доступ к скоростному мобильному интернету 4G. Еще около 7 млн ​​человек в населенных пунктах получили 2-го или 3-го оператора, который предоставляет 4G.

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Кроме того, Минцифры параллельно работает над внедрением 5G в Украине. Министр цифровой трансформации отметил, что уже с декабря запланирована продажа лицензий на 5G. Главная цель тендера - для начала дать возможность бизнесу тестировать технологию.

Михаил Федоров также рассказал, что уже в этом году в Украине появятся тестовые центры 5G. В Украине на сегодняшний день в лицензионных обязательствах операторов рассматривают требования к покрытию 5 крупнейших городов Украины в течение 4 лет.

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