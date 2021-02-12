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понедельник, 14 февраля 2022 09:14

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

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Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире
17 лет назад создали популярный интернет-сервис. ФОТО: iXBT.com

14 февраля 2005 года три сотрудника международной электронной платежной системы PayPal основали видеохостинг YouTube. Над проектом работали Чад Херли, Стивен Чен и Джавед Карим.

К августу 2019-го YouTube был вторым по посещаемости сайтом в Интернете. Такой подсчет сделала компания Alexa Internet.

Пользователи YouTube могут добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал одним из самых популярных видеохостингов.

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В октябре 2006 года видеосервис приобрела компания Google Inc за $1,65 млрд. Основатель YouTube Чад Херли считает, что успех компании заключается не только в том, что с помощью сайта пользователи могут показать свои видео всему миру. На YouTube можно легко найти нужное видео и порекомендовать его другим.

К январю 2012-го количество ежедневных просмотров видео на сайте достигала 4 млрд, а в мае того же года на сайт ежеминутно загружали 72 ч. видеоматериалов.

Ежедневно на YouTube загружают почти 300 ч. видео каждую минуту, а количество ежедневных просмотров видео достигло 5 млрд.

4 февраля 2014 года основали одну из крупнейших соцсетей мира Facebook. Над ее созданием работали Марк Цукерберг и его соседи по комнате Эдуардо Северин, Дастин Московиц, Крис Хьюз. Они разработали соцсеть во время обучения в Гарвардском университете.

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Дата
14
февраля

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

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