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четверг, 24 июня 2021 23:03

Microsoft представила Windows 11
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Компания Microsoft представила новую версию своей операционной системы Windows 11.

Она получит новое меню "Пуск" и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами. Об этом сообщается в блоге компании.

Также в системе будет обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.

"Windows 11 - это удобное пространство для творчества, в котором вы можете реализовать свои замыслы благодаря обновленному интерфейсу. Переработанное меню "Пуск" и новые способы связи с близкими вам людьми, просмотра новостей, а также взаимодействия с играми и содержанием: Windows 11 - идеальное место для непринужденного самовыражения и творчества", - говорится в сообщении.

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Microsoft официально представила операционную систему Windows 11. Фото: microsoft.com
Microsoft официально представила операционную систему Windows 11. Фото: microsoft.com
Microsoft официально представила операционную систему Windows 11. Фото: microsoft.com

Microsoft заявляет, что Windows 11 - "самая защищенная" ОС компании.

Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно чем раньше благодаря улучшением работы с фоновыми задачами.

Сервис Microsoft Teams теперь интегрирован прямо в Windows 11. Его можно будет найти на панели задач.

Новая ОС будет лучше работать на нескольких мониторах, и будет запоминать расположение приложений в различных окнах и восстанавливать их при подключении.

Также в браузере появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным расположением вкладок.

"Windows 11 - это мощность и безопасность Windows 10 с обновленным переработанным интерфейсом. Эта операционная система также поддерживает новые инструменты, звуки и программы. Мы продумали все. Благодаря этому вы получите новые впечатления от работы на ПК", - добавили в компании.

"Windows 11 еще не готова, но ее выпустят позже в этом году. ПК с предустановленной ОС Windows 11 поступят в продажу позже в этом году", - говорится в сообщении.

Минимальные системные требования Windows 11:

- процессор: 64-разрядный, двухъядерный, 1 ГГц.
- оперативная память: 4 ГБ.
- хранилище: 64 ГБ.
- дисплей 9 дюймов, 1366×768 пикселей.
- графика: совместимая с DirectX 12 драйверы WDDM 2.x.
- безопасность: UEFI, Secure Boot и TPM 2.0.

Компания Microsoft прекратит поддержку Windows Media 10 14 октября 2025. Последний месяц Microsoft намекала на выход нового поколения Windows. Неизвестно, будет ли это глобальное обновление Windows 10 или выход новой номерной версии операционной системы.

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