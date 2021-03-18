Microsoft представила новую операционную систему фото: muycomputer.com

18 марта 1992 года корпорация Microsoft представила операционную систему Windows 3.1.

Релиз Windows 3.1 состоялся в апреле 1992-го. Система имела полную обратную совместимость с предшественником - Windows 3.0.

Дополнительно Windows 3.1 содержала набор качественных шрифтов TrueType и поддерживала 32-битный доступ к диску. К этой серии также добавили антивирусную программу.

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В отличие от Windows 3.0, которая могла адресовать только 16 Мбайт оперативной памяти, в серии Windows 3.1x это ограничение расширили до 256 Мбайт.

Позже для систем Windows 3.1x выпустили расширение Win32s. Оно обеспечило частичную совместимость с 32-битными системами Windows NT и Windows 9x.

Компания Microsoft выпустила незапланированное обновление операционной системы Windows 10. Оно исправляет проблему, которая появилась в результате мартовского "обновления по вторникам" Patch Tuesday.