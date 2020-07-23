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четверг, 23 июля 2020 16:51

Microsoft показала дизайн нового Office
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Microsoft показала дизайн нового Office
Фото: Microsoft
Microsoft показала дизайн нового Office
Microsoft показала дизайн нового Office

Руководство компании Microsoft показало дизайн и концепцию нового Office 3645. Пакет программ ждут радикальные изменения.

Главное изменение - отказ от ленточного интерфейса, который был представлен еще в Office 2007 года, пишет в своем блоге Джон Фридман, корпоративный вице-президент по дизайну и исследованиям в Microsoft.

Старый интерфейс заменят на адаптивную панель, которую можно будет удобно перемещать в любую точку. Само наполнение панели будет подстраиваться под последние действия пользователя в программе и предлагать соответствующие инструменты.

Как написал Фридман, некоторые детали дизайна, которые компания сегодня тестирует, появятся в течение года или двух.

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По его словам, пойти на такие изменения компанию заставил 2020 год и ситуация с карантином, когда для многих людей дом превратился в офис. Новое программное обеспечение теперь станет еще более персонализированным. Компания обещает, что работать с инструментами Office будет одинаково удобно как на персональном компьютере, так и на смартфоне.

"Microsoft 365 предоставит всю мощь Office везде, где бы вы ни находились, и вам не нужно прерывать творческий процесс, чтобы открыть другой инструмент", - пишет Фридман.

Разработчики добавили, что на следующем этапе разработки Microsoft Office компания еще больше сосредоточится на простоте.

Фридман уточнил, что все нововведения относятся к Office 365 - облачному сервису Microsoft. Он не уточнил, бдут ли исключать ленточный интерфейс из состава локальных версий офисных продуктов.

Недавно в интернете опубликовали сравнительные фото, на которых фигурировал макет будущего смартфона iPhone 12.

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