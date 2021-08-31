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вторник, 31 августа 2021 22:33

Microsoft назвала дату выхода Windows 11

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Microsoft назвала дату выхода Windows 11
Обновления операционной системы будет бесплатным. Фото: Microsoft

С 5 октября компьютеры смогут бесплатно обновить свою операционную систему на Windows 11.

Сначала обновление получат только 10 моделей ПК. Об этом компания Microsoft сообщила в своем блоге.

Также для продажи появятся компьютеры с предустановленной Windows 11. Впоследствии обновление станет доступно для большего количества ПК с учетом их соответствия техническим требованиям, возраста и другим параметрам.

Ранее минимальными системными требованиями Windows 11 называли следующие:

- Процессор: 64-разрядный, двухъядерный, 1 ГГц.
- Оперативная память: 4 ГБ.
- Хранилище 64 ГБ.
- Дисплей: 9 дюймов, 1366 × 768 пикселей.
- Графика: совместимая с DirectX 12 драйверы WDDM 2.x.
- Безопасность: UEFI, Secure Boot и TPM 2.0.

Конечным сроком для полноценного выпуска обновления называют середину 2022 года. Обновить операционную систему можно в соответствующем разделе в настройках компьютера.

Среди ключевых изменений в компании называют обновление Microsoft Store и упрощенный доступ к нему для независимых разработчиков, которые хотят опубликовать на платформе собственные приложения. Кроме того, в новой версии ОС улучшили инклюзивные параметры для людей с инвалидностью.

Сейчас бизнес уже может протестировать обновление операционной системы в системе Azure Virtual Desktop или с помощью новой Windows 365.

Пользователи Android смогут управлять телефоном мимикой. Новая функция появилась в последнем обновлении приложения Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвертой бета-версией Android 12.

Приложение предоставляет набор инструментов для людей с ограниченными возможностями. Среди них и функция управления смартфоном с помощью самого лица, говорится на сайте сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

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