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вторник, 18 августа 2020 08:07

Маск устроит космическое шоу с Falcon 9

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Маск устроит космическое шоу с Falcon 9
Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 58 мини-спутников. Фото: unsplash.com

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник должен стартовать на орбиту с очередной партией из 58 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.

Об этом со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX сообщает Интерфакс.

Запуск планируется осуществить в 10:31 по времени Восточного побережья США (17:31 по Киеву) со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предварительную партию из 57 спутников Starlink запустили 7 августа. Нынешнее орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 595 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В рамках программы сопутствующего запуска ракета также вывести на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab. Ее группировка, состоящая из 18 спутников, способна генерировать изображения Земли с разрешением около 72 сантиметров.

Первая многократная ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в шестой раз, должна сделать управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

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Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. Космических аппаратов данного типа (а в последующем - с 30 тыс.) Для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

7 августа компания SpaceX Илона Маска успешно запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9. Таким образом, ракета отправила на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0.

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