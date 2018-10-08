Маск показал, как возвращали на землю ракету

В компании Илона Маска SpaceX вернули на Землю первую ступень ракеты Falcon 9. Она выполняла роль разгонного блока.
Трансляция старта велась на официальном Youtube-канале компании.
Первая ступень американской ракеты Falcon 9 сделала запланированную посадку на платформу Zone 4 базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.
"Похоже на то, что первая ступень действительно приземлилась", - сообщили в компании.
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Компания заранее предупредила людей, проживающих недалеко от базы ВВС, о пуске ракеты.
"При попытке приземления жители округов Санта-Барбара, Вентура и Сан-Луис Обиспо могут услышать один или несколько ударов", - предупредили в SpaceX.
Falcon has landed pic.twitter.com/joqphUs1AO— Elon Musk (@elonmusk) 8 жовтня 2018 р.
(Credit @_TomCross_) pic.twitter.com/ZsRRVy2iDS— Elon Musk (@elonmusk) 8 жовтня 2018 р.
Компания Hyperloop Transportation Technologies Inc., занимающаяся реализацией проекта сверхскоростной системы поездов, представила первую в мире полномасштабную пассажирскую капсулу.
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