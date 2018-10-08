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понедельник, 08 октября 2018 10:27

Маск показал, как возвращали на землю ракету

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Маск показал, как возвращали на землю ракету
SpaseX вернули на землю разгонный блок Falcon 9. Фото: Elon Musk

В компании Илона Маска SpaceX вернули на Землю первую ступень ракеты Falcon 9. Она выполняла роль разгонного блока.

Трансляция старта велась на официальном Youtube-канале компании.

Первая ступень американской ракеты Falcon 9 сделала запланированную посадку на платформу Zone 4 базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

"Похоже на то, что первая ступень действительно приземлилась", - сообщили в компании.

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Компания заранее предупредила людей, проживающих недалеко от базы ВВС, о пуске ракеты.

"При попытке приземления жители округов Санта-Барбара, Вентура и Сан-Луис Обиспо могут услышать один или несколько ударов", - предупредили в SpaceX.

Компания Hyperloop Transportation Technologies Inc., занимающаяся реализацией проекта сверхскоростной системы поездов, представила первую в мире полномасштабную пассажирскую капсулу.

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