Маск анонсировал выпуск гуманоидов от Tesla: фото прототипа

Гендиректор компании Tesla Илон Маск анонсировал выпуск роботов-гуманоидов с кодовым названием Optimus.

О том, что компания работает над созданием, пишет The Verge. Первый прототип должен появиться в следующем году.

"Гуманоидов создают для выполнения опасных, рутинных и скучных задач. Думаю, в будущем физическая работа перестанет быть необходимостью. Делать ее люди будут исключительно по собственному желанию", - сказал Маск.

Автор: Tesla Первый прототип должен появиться в 2022 году

Высота робота составит 127,7 см, а вес - 57 кг.

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Американская компания Boston Dynamics, которую в конце июня купила Hyundai, обнародовала новое видео со своими работами Atlas. Двуногие гуманоиды прыгают, преодолевают полосу препятствий и выполняют трюки по паркуру. Подготовка акробатического номера длилась несколько месяцев. В Boston Dynamics заявили, что роботы Atlas стали самостоятельнее и научились адаптироваться. В частности, самостоятельно оценивают препятствия без дополнительного программирования.