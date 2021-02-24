MacBook Pro 2021 получит разъем HDMI и SD-картридер фото: ITC.ua

MacBook Pro 2021 года вернут разъем HDMI и SD-картридер, от которых компания Apple отказалась пару лет назад в пользу USB Type-C - Thunderbolt 3. Об этом сообщил аналитик инвестиционной компании TF International Securities Мин-Чи Куо.

Тайваньская компания Genesys Logic станет эксклюзивным поставщиком SD-картридеров для MacBook Pro 2021 года. Аналитик также убежден, что новые MacBook Pro выпустят во 2-й половине 2021, информирует ITC.ua.

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Ранее Мин-Чи Куо утверждал, что MacBook Pro 2021 выйдут в 2 размерах с диагональю экрана 14 и 16 дюймов, получат масштабный редизайн, дисплеи с подсветкой mini-LED и магнитный порт для зарядки MagSafe.

Ожидается, что MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 создадут на ARM-процессоре Apple M1X.

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