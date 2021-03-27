Лето будет длится полгода - ученые

Китайские ученые прогнозируют, что до 2100 года продолжительность лета в Северном полушарии Земли будет продолжаться до 6 месяцев. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ученые проанализировали изменения климата с 1952 года до 2011 года и обнаружили, что за эти время средняя продолжительность лета увеличилась на 17 дней.

"Если ничего не изменится, до конца столетия весна и лето будут начинаться на месяц раньше, чем это было в 2011 году, а осень и зима будут начинаться на полмесяца позже. Это приведет почти к полугоду лета и менее двум месяцам зимы в 2100 году", - написали в статье исследователи.

Физик-океанолог Академии наук Китая Юпин Гуань предостерег, что если времена года изменятся, то некоторые последствия могут быть негативными для людей и природы. Растения и животные вынуждены будут адаптироваться к изменениям в природе.

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