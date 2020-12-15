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вторник, 15 декабря 2020 12:07

Летательный аппарат достиг поверхности Венеры

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15 декабря 1970 года спусковой модуль совершил посадку на Венеру. Аппарат отделился от советской космической станции "Венера-7". Модуль стал первым летательным аппаратом, который достиг поверхности планеты Солнечной системы.

Автор: Фото: habr.com
  Модуль "Венера-7" впервые совершил посадку на поверхность Венеры
Модуль "Венера-7" впервые совершил посадку на поверхность Венеры

Аппарат создали из титанового сплава, способного выдерживать температуру 500°C и давление до 180 земных атмосфер. Модуль запустили вместе с космической станцией "Венера-7" с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Через 120 дней "Венера-7" достигла окрестностей Венеры.

Автор: Фото: habr.com
  Модуль "Венера-7" впервые совершил посадку на поверхность Венеры
Модуль "Венера-7" впервые совершил посадку на поверхность Венеры

На высоте 55 км спусковой модуль выбросил тормозной парашют. 15 декабря 1970 года со скоростью около 60 км/ч совершил посадку на планету. Аппарат передавал информацию в течение 33 мин. спуска и 20 мин. с поверхности. Это позволило получить данные о давлении и температуре Венеры на различных высотах. Впоследствии связь с модулем была потеряна.

Автор: Фото: habr.com
  Модуль "Венера-7" впервые совершил посадку на поверхность Венеры
Модуль "Венера-7" впервые совершил посадку на поверхность Венеры

Первую межпланетную станцию ​​для изучения Венеры запустили 12 февраля 1961 года. Когда "Венера-1" находилась на расстоянии 2 млн км от Земли, связь с ней исчезла. В последующие годы запустили еще 7 аппаратов. "Венера-4" стала первым земным устройством, которое вошло в атмосферу другой планеты Солнечной системы. Специальный модуль "Венера-6" в 1969 году приблизился к поверхности Венеры на расстояние 18 км. Обычно спусковые аппараты раздавливались атмосферным давлением Венеры.

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Следующие 7 запусков аппаратов в рамках программы "Венера" ​​были удачными. Они позволили получить данные о параметрах грунта, черно-белые и цветные фотографии поверхности, провести ее картографирование, изучить тепловое излучение Венеры.

Автор: Фото: habr.com
  Модуль "Венера-7" впервые совершил посадку на поверхность Венеры
Модуль "Венера-7" впервые совершил посадку на поверхность Венеры

20 июля 1976 года беспилотный отсек американского космического корабля "Викинг-1" совершил первую в истории человечества мягкую посадку на поверхность Марса.

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Дата
15
декабря

Летательный аппарат достиг поверхности Венеры

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