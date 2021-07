Космический корабль Cargo Dragon "приводнился" в море

Грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковался от Международной космической станции, и приводнился в Мексиканском заливе.

Приземление произошло с помощью парашютной системы. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA показало мегаракету для полета на Луну

Корабль доставил на Землю почти 2,5 тонны груза. В частности, результаты научных экспериментов на МКС.

Сейчас Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. На орбите он пробыл больше месяца.

The SpX CRS-22 #CargoDragon space freighter, which departed the #ISS on July 8, is expected to splash down in the Gulf of Mexico tomorrow morning, July 10 at ~03:29 UTC.



The landing won't be broadcasted.



Image Credit: NASA/Cory Huston pic.twitter.com/l6VY3mUJvN