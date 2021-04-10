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суббота, 10 апреля 2021 13:00

Космические аппараты и оборонные разработки - в Украине создали особое конструкторское бюро

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Космические аппараты и оборонные разработки - в Украине создали особое конструкторское бюро
КБ "Южное" создали на базе машиностроительного завода. Фото: pixabay.com

Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" совместно с Киевским политехническим институтом планируют работать над созданием космических аппаратов для оборонного комплекса.

КБ "Южное" создали на базе Южного машиностроительного завода 10 апреля 1954 года. Его назвали Особым конструкторским бюро (ОКБ-586). Главным разработчиком назначили Михаила Янгеля, имя которого до сих пор носит учреждение.

Молодое бюро создавало проекты ракет, не имевших аналогов в мире. Именно это сделало СССР конкурентоспособным в "холодной войне".

Работы проводили быстро. К разработке Р-12, которая стала началом первого поколения боевых ракет, привлекли все подразделения КБ, завод и научные институты. 22 июня 1957 провели первый успешный пуск ракеты по программе летно-конструкторских испытаний.

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В 1960-1970 годах произошел качественный скачок в создании стратегических ракетных комплексов. Уже в третьем поколении ракет КБ "Южное" воплотило все возможности науки и техники того времени.

В советский период КБ было основным разработчиком стратегических ракетных и ракетно-космических комплексов. За 50 лет разработали более 400 космических аппаратов 70 различных типов, а также наземные комплексы управления, приема и обработки данных.

К этому времени в КБ занимались разработкой спутников, космических транспортных систем, ракет и тому подобное. В начале 2018 года количество работников предприятия составляла более 5 тыс. человек.

Кабмин принял постановление о создании оптико-электронной системы дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" является заказчиком работ по обеспечению запуска космического аппарата и его страхования.

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Дата
10
апреля

Космические аппараты и оборонные разработки - в Украине создали особое конструкторское бюро

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