Коронавирус или холостячка? Какое слово года выбрал украинский Google

Google в Украине выбрал самый популярный запрос года Фото: Google

В декабре компания Google в Украине выбирает самый популярный запрос в году. На этот раз это не одно слово, определили несколько победителей в номинации "Слово года", "Покупка года", "Шоу года". Об этом недавно сообщили во время презентации Google.

Самым популярным словом года в Украине по количеству запросов выбрали "коронавирус". В поисковой системе все вопросы так или иначе перекликались с этой темой. Кстати, рейтинг интернет-покупок также касается пандемии.

В номинации "Шоу года" выбрали украинское ток-шоу "Холостячка". Также пользователи активно искали информацию о праздниках и учебные платформы.

Итак, список запросов выглядит так:

"Коронавирус", "Коронавирус рекомендации", "Выборы в США", Google Classroom, "Симптомы коронавируса", "На урок", "Холостячка", "Праздники 2020", "Карантин в Украине", Zoom.

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В номинации "Покупка года" победил запрос "Медицинская маска", "Где купить медицинскую маску". Также украинцы активно искали информацию о медицинских аксессуары, препараты. Интересно, что среди такого, достаточно медицинского списка запросов, 4 место занял iPhone 12.

Рейтинг покупок года выглядит так:

медицинская маска,

пульсометр,

респиратор,

iPhone 12

антисептик,

глицерин,

парацетамол,

картина по номерам,

кварцевая лампа,

кислородный концентратор.

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В прошлом году Google в Украине выбрали словом года "диджитализацию".