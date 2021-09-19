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воскресенье, 19 сентября 2021 18:48

Конец эры паролей: Microsoft запустила новую функцию защиты

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Конец эры паролей: Microsoft запустила новую функцию защиты
Microsoft объявила о замене паролей функцией биометрической идентификации. Фото: unsplash.com

Корпорация Microsoft позволила пользователям отказываться от своих паролей.

Всесто них использовать биометрию - отпечатки пальцев, распознавание лиц и программы аутентификации, со ссылкой на сообщение корпорации пишет британское издание Sky News.

Ожидается, что такой шаг сделает пользование программными продуктами более безопасными, поскольку пароли могут стать легкой мишенью для злоумышленников. Функция уже доступна для пользователей, хотя в корпорации объявили, что для широкой общественности запустят ее в октябре. Первыми, кто смог воспользоваться отказом от паролей, стали бизнес-клиенты Microsoft.

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"Слабые пароли являются точкой входа для большинства атак в корпоративных и потребительских учетных записях. Каждую секунду происходит 579 атак на учетные записи с паролем - это 18 млрд ежегодно", - написала в блоге вицепрезидент Microsoft по вопросам безопасности Васу Яккал.

Традиционные пароли имеют тенденцию быть уязвимыми из-за человеческой природе - пользователи создают пароли, которые легко запоминаются, и поэтому хакеру может быть "легче угадать".

Если же пользователи захотят вернуться к традиционным паролей, функцию розпиднавання биометрических данных можно будет отключить.

В то же время Джой Чик, корпоративная вицепрезидент Microsoft по вопросам идентичности, заявила в другой заметке в блоге, что в корпорации работают над "окончанием эры паролей для организаций".

Ранее в отчете Microsoft говорилось, что в течение 2020 года количество потребителей, которые используют Windows Hello - функцию биометрического входа - выросло с 69,4% до 84,7%.

Пользователи Android смогут управлять телефоном мимикой. Новая функция появилась в последнем обновлении приложения Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвертой бета-версией Android 12.

Приложение предоставляет набор инструментов для людей с ограниченными возможностями. Среди них появилась функция управления смартфоном с помощью самого лица, говорится на сайте сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

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