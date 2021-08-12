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четверг, 12 августа 2021 11:39

Конца света не будет. Ученые успокоили прогнозом, но советуют не расслабляться

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Конца света не будет. Ученые успокоили прогнозом, но советуют не расслабляться
Бенну вращается, поэтому нагретая поверхность будет остывать, когда попадет на ночную сторону. Фото: pixabay

Астероид Бенну не столкнется с Землей минимум ближайшие 150 лет, хотя и пройдет близко к планете.

Но шансы на то, что это все-таки произойдет, есть, и ученые оценивают их как 1 из 2700, то есть 0,037%, сообщили в NASA.

Бенну - один из двух основных астероидов, который может столкнуться с землей. Еще изучают такую ​​возможность с астероидом 1950 DA.

Ученые скорректировали расчетную траекторию во время "опасного" пролета Бенну рядом с планетой в 2135 году. Дата предполагаемого конца света - 24 сентября 2182-го. Измерения на Бенну помогли лучше определить, как его орбита будет развиваться со временем и пройдет ли он через гравитационную замочную скважину в 2135 году. Это области в космосе, которые могут направить астероид на траекторию будущего столкновения с Землей. Если он пройдет сквозь них в определенное время, то скажется гравитационное притяжение планеты. Среди сил, которые могут направить астероид к таким "щелям", решающую роль играет солнечное тепло.

Бенну вращается, поэтому нагретая поверхность будет остывать, когда попадет на ночную сторону. Охлаждаясь, поверхность выделяет тепло, которое предоставляет мизерный импульс астероида. На короткой временной дистанции эта тяга незначительная, но на длинной ее влияние нарастает и может играть значительную роль в изменении траектории.

"Это влияние на Бенну эквивалентно трем виноградинам, которые постоянно влияют на астероид. Крошечная сила, да, но значительная на дистанции в десятилетия и века", - говорят в NASA.

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Изучали специалисты и другие возмущающие силы. Оценили даже влияние, которое OSIRIS-REx вызвал при сборе проб на поверхности 20 октября 2020-го. В этом году или в начале 2022-го США запустят зонд-перехватчик Hera/DART к двойному околоземному астероиду: его разобьют о поверхность малого объекта в этой системе, чтобы посмотреть, насколько отклонится его курс.

В ночь на 13 августа в небе можно увидеть метеорный поток Персеиды. Его называют наиболее зрелищным событием года из-за его яркости и активности. Пик звездопада начнется с ночи четверга и продлится до первых часов пятницы, когда небо станет более темным.

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Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

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