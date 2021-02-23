Компьютеры от Apple атакует коварный вирус

Вирус Silver Sparrow поразил более 30 тысяч компьютеров Apple. Фото: prostomac.com

Компьютерный вирус Silver Sparrow опасен для компьютеров Apple и уже заразил более 30 тысяч Mac.

Под удар попали как устройства на новом чипе М1, так и модели на Intel, говорится в отчете компании Red Canary, что специализируется на кибербезопасности.

Вирус Silver Sparrow представляет собой двоичный файл и использует язык программирования JavaScript для выполнения команд в macOS. У вредоносной программы есть два варианта: первый с двоичным файлом в формате mach-object, скомпилированным для процессоров Intel, а второй ориентирован на устройства с чипом Apple M1.

Вирус начинает атаковать только при выполнении определенного действия, но какого именно, эксперты не выяснили.

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Он может самоуничтожаться, что обычно говорит о программах с высокой степенью скрытности. Еще эксперты полагают, что Silver Sparrow является всего лишь программой для последующего скачивания и выполнения другого кода хакерских вирусов.

В Apple сообщили, что уже начали меры по защите компьютеров от угрозы.

Напомним, Apple представила новый MacBook Air, который построен на базе нового процессора Apple Silicon (М1).