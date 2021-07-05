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понедельник, 05 июля 2021 19:49

Компания с Украины придумала революционный метод борьбы с комарами. Стартап поразил США

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Украинский стартап-компания MOSQUITO CONTROL Ltd. со своим изобретения Mosqitter победила в SelectUSA Tech Pitch Sessions 2021.

Избранные компании выступали перед аудиторией участников инвестиционного саммита и комиссией из 4-6 судей, включая венчурных капиталистов, корпоративных инвесторов, представителей стартовых экосистем и отраслевых экспертов. Об этом сообщает SelectUSA Tech

Более 200 компаний подали заявки на участие в одной из девяти питчинг-сессий, и Mosqitter получил самые высокие награды. сообщает Mosqitter

Автор: Mosqitter
  Украинская компания "Mosqitter" выиграла инвестиционный конкурс в США
Украинская компания "Mosqitter" выиграла инвестиционный конкурс в США

Уникальная интеллектуальная экологическая система борьбы с комарами Mosqitter направлена ​​на уменьшение риска инфекционных заболеваний, таких как малярия, вирус Зика, денге, ЭЭО, вирус Чикунгунью т.д. на открытых территориях путем ликвидации комаров.

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Комары выбирают свою жертву ориентируясь на тепло и углекислый газ, который выдыхает человек. Mosqitter выделяет подогретый CO2 заманивая насекомых к себе. Когда комары подлетают ближе, их вентилятором засасывает в корзину которая находится в устройстве.

Mosqitter изготавливают в 3 размерах. Средний, высотой 1,2 метра, способен защитить большую частную усадьбу.

Автор: Mosqitter
  Украинская компания "Mosqitter" выиграла инвестиционный конкурс в США
Украинская компания "Mosqitter" выиграла инвестиционный конкурс в США

"Если прибор будет работать 24/7 то через 3 недели территория будет полностью очищена от насекомых", - заявляет Ольга Дячук, операционный директор стартапа "Mosqitter".

SelectUSA Tech - Инвестиционный саммит связывает компании на начальных стадиях и стартап-технологии с перспективами продвижения на американском рынке. Инвестиционный саммит играет важную роль в привлечении инвестиций в бизнес и создании рабочих мест, повышении осведомленности о широком спектре инвестиционных возможностей и обеспечении необходимых связей между инвесторами и организациями экономического развития США (EDO).

Ранее компания Mosquito Control Ltd. победила на конкурсе Sikorsky Challenge 2020. В ближайшее время Mosqitter планирует выйти на американский и мировой рынок.

Автор: Gazeta.ua
Mosqitter
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