Количество пользователей платформы iLearn, которая готовит к ВНО, достигла 113 тыс.

Каждый третий будущий абитуриент уже использовал бесплатную образовательную онлайн-платформу iLearn для подготовки к поступлению в университеты

В условиях карантина эффективные инструменты онлайн-обучения набирают все больше популярности. Так, количество пользователей образовательной онлайн-платформы для подготовки к ВНО iLearn достигла отметки в более 113 тысяч, что втрое больше, чем в начале 2020-го года. Основатель платформы iLearn, общественный союз "Освитория", считает это значительным достижением на пути предоставления доступа к качественному образованию как можно большему количеству детей.

Главная задача бесплатной платформы iLearn - качественная подготовка учащихся к ВНО, которая облегчит им доступ к высшему образованию и заложит основу успешной карьеры в будущем, независимо от места проживания, учебного заведения или социального статуса. В частности, среди пользователей платформы - дети, обучающиеся в интернатах или проживают на временно оккупированных территориях.

iLearn - это геймифицирована платформа с качественным контентом и собственными персонажами, виртуальной валютой и множеством "фишек", которые интересны подросткам. К созданию курсов на iLearn "Освитория" привлекла профессиональных школьных педагогов, имеющих также экспертизу в онлайн-обучении.

"Преимущества iLearn - это интерактивность, геймификация и инновационная методика обучения, например microlearning. Курсы и уроки созданы с глубоким пониманием современных подростков, и поэтому они охотно и результативно учатся", - объясняет руководительница "Освитории" Зоя Литвин.

Сейчас на iLearn есть курсы и тесты по подготовке к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, английскому языку, математике и биологии. В течение учебного года на платформе 4 раза в неделю проводятся бесплатные вебинары по основным предметам.

Важную роль в расширении возможностей платформы играет поддержка стратегического партнера - компании Кока-Кола Бевериджиз Украина, которая сотрудничает с ГС "Освитория" с 2015 года. При поддержке компании стало возможным ввести геймификацию платформы, записать новые онлайн-курсы и проводить вебинары.

"Уже шестой год подряд наша компания прилагает системные усилия для создания новых возможностей для украинцев. Тот факт, что более 100 тысяч учеников уже воспользовались возможностями iLearn, говорит сам за себя: формат онлайн образования приобретает популярность, а Кока-Кола вместе с "Освиторией" делает все возможное, чтобы наша молодежь была успешной и могла реализовать свои способности в Украине", - заявил Андрей Бублик, директор по связям с государственными учреждениями и коммуникаций Кока-Кола Бевериджиз Украина.

В планах развития платформы - разработка нового сервиса "Тренажер ВНО", где ученики смогут проверять свой уровень подготовки в максимально приближенных условиях к независимому оцениванию, и новый курс по географии, ведь этот предмет является одним из самых популярных среди абитуриентов при составлении ВНО.

Кроме того, чтобы помочь будущим абитуриентам в подготовке к основной сессии ВНО-2021, Украинский центр оценивания качества образования и ГС "Освитория" при поддержке МФ "Возрождение" сделают официальные видеоразъяснения задач к пробному ВНО 2021, которые будут доступны с 11 апреля.

Чтобы воспользоваться платформой и всеми ее возможностями, достаточно зарегистрироваться на https://ilearn.org.ua. Онлайн-курсы можно посмотреть на YouTube-канале iLearn.