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четверг, 10 сентября 2020 16:10

Когда будут каникулы в школе - рекомендации МОН

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Когда будут каникулы в школе - рекомендации МОН
Дети бегут на каникулы Фото:toretsk.cit

В Украине с 1 сентября началось обучение, но из-за нестабильной ситуации с COVID-19, многие школы уже задумываются о каникулах.
Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что учебные заведения могут сами выбирать, когда устраивать каникулы, однако в целом их должно быть не менее 30 дней за учебный год.

Зато дать каникул ежегодно в соответствии с Законом Украины об образовании, каждое учебное заведение может формировать самостоятельно. Особенно это актуально в период пандемии.
Известно, что первый семестр продлится с 1 сентября по 24 декабря 2020 года.
А второй семестр продлится с 11 января по 28 мая 2021 года.
По заказным плану Министерства образования и науки, на 2020-2021 учебный год ученики украинских школ пойдут на осенние каникулы: с 26 октября - 1 ноября включительно.
Зимние каникулы продлятся с 25 декабря по 10 января включительно, а весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта включительно. Летние каникулы планируют: 1 Июня - 31 августа включительно.
Зависимости от эпидемической ситуации в школах, отопления, погодных условий, региональных особенностей и других факторов, школа может по своему усмотрению изменять даты начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин.

Кроме каникул дети получат дополнительные выходные. Они совпадают с государственными праздниками

5 декабря (среда) - католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)
8 марта (понедельник) - Международный женский день;
1 мая (суббота) - День труда (вероятно, перенесется на понедельник, 3 мая);
2 и 3 мая (воскресенье и понедельник) - Светлое Христово воскресение, Пасха;
9 мая (воскресенье) - День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 10 мая).

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что учеников могут отправить на дополнительные каникулы из-за местных выборах, школьники могут получить внеплановые каникулы из-за местных выборах, которые запланированы на 25 октября. Ведь часто именно в учебных заведениях устраивают избирательные участки и комиссии.

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10
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