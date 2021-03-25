Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно фото: akket.com

24 марта украинский офис Google опубликовал статистику и факты относительно украинского сегмента YouTube. Это позволило оценить влияние пандемии на развитие видеохостинга и современные тренды.

В общем 2 млрд пользователей в мире заходят в свои аккаунты YouTube ежемесячно, а 80% просмотров приходится на страны за пределами США. Авторы YouTube в Украине также активно развиваются, сообщает Google.

Так, на протяжении 2020 года количество украинских каналов с 100 тыс. подписчиков и более возросло на 35%, а каналов с 1 млн подписчиков и более - на 45%. В среднем украинский пользователь ежедневно просматривает более 55 мин. контента на YouTube.

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В течение 2020 года значительную популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома. Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео медитациями - на 35%, а просмотр кулинарных каналов - на 45%.

В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Так, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого. Значительно возрос интерес зрителей в локальном туристическом контенте - видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%.

Среди успешных примеров YouTube-каналов украинских авторов, которые создают контент для зрителей других стран, администрация сервиса отметила серию каналов с развлекательным контентом для молодежи разных языках от Lady Diana. Так, самыми популярными каналами стали: Hola Amigos (5,7 подписчиков и более 2,6 млрд просмотров) и Diana Series (1,4 млн подписчиков и более 500 млн просмотров) на хинди; познавательный канал на английском - Ridddle (3,78 млн подписчиков), английская и немецкая версии популярного канала SlivkiShow.

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