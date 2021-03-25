Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 279
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 306
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 486
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 702
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 279
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 666
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 774
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1071
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 819
Фото
Все фото
5
5
6
4
3
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Видео
Все видео
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 72
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 306
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 702
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 279
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 810
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 0
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
четверг, 25 марта 2021 16:47

Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно

  Комментировать
Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно
Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно фото: akket.com

24 марта украинский офис Google опубликовал статистику и факты относительно украинского сегмента YouTube. Это позволило оценить влияние пандемии на развитие видеохостинга и современные тренды.

В общем 2 млрд пользователей в мире заходят в свои аккаунты YouTube ежемесячно, а 80% просмотров приходится на страны за пределами США. Авторы YouTube в Украине также активно развиваются, сообщает Google.

Так, на протяжении 2020 года количество украинских каналов с 100 тыс. подписчиков и более возросло на 35%, а каналов с 1 млн подписчиков и более - на 45%. В среднем украинский пользователь ежедневно просматривает более 55 мин. контента на YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter хочет заимствовать функции Facebook и reddit

В течение 2020 года значительную популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома. Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео медитациями - на 35%, а просмотр кулинарных каналов - на 45%.

В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Так, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого. Значительно возрос интерес зрителей в локальном туристическом контенте - видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%.

Среди успешных примеров YouTube-каналов украинских авторов, которые создают контент для зрителей других стран, администрация сервиса отметила серию каналов с развлекательным контентом для молодежи разных языках от Lady Diana. Так, самыми популярными каналами стали: Hola Amigos (5,7 подписчиков и более 2,6 млрд просмотров) и Diana Series (1,4 млн подписчиков и более 500 млн просмотров) на хинди; познавательный канал на английском - Ridddle (3,78 млн подписчиков), английская и немецкая версии популярного канала SlivkiShow.

Социальная сеть Instagram запустила новый сервис Shopping Tags. Им могут воспользоваться компании, чтобы продавать товары в публикациях и историях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

За смерть Черновола никого не наказали

Кремль начал воплощать планы относительно Балтийских стран

Из вафель сделали рожки и спортивные кроссовки

Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками

Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти

Службе безопасности Украины - 29 лет: как создавалась и изменялась и интересные факты

Белорусы определились с каким государственным устройством жить дальше

Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний

Состоялись первые скачки

На швейной фабрике погибли 146 рабочих

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 38511
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 19413
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 10332
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 8577
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 8505
Технологии
Показали необычное фото черной дыры с магнитными полями
Показали необычное фото черной дыры с магнитными полями Просмотров: 126
Twitter хочет заимствовать функции Facebook и reddit
Twitter хочет заимствовать функции Facebook и reddit Просмотров: 18
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
5
 Просмотров: 153
Telegram опроверг заявление фонда правительства РФ об инвестициях в мессенджер
Telegram опроверг заявление фонда правительства РФ об инвестициях в мессенджер Просмотров: 63
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
9
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
7
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 32
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть