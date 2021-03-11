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четверг, 11 марта 2021 13:36

Камеры размером с таблетку-капсулу помогут выявить рак

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Камеры размером с таблетку-капсулу помогут выявить рак
Изображение камеры, проходит через систему тела / NHS

Миниатюрные камеры размером с капсулу таблетки, которую пациенты могут проглотить, чтобы провериться на рак, запустили в Великобритании.

Капсулы испытывают в британской Национальной службе здравоохранения - NHS. Технология камеры в капсуле поможет поставить диагноз в течение нескольких часов. Об этом пишет Mirror.

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Камеры, известные как капсульная эндоскопия толстой кишки, позволяют пациентам проходить онкологические обследования дома. Традиционная эндоскопия означает, что пациенты должны посещать больницу и вставлять трубку. Новая технология означает, что люди могут сделать это быстро дома.

Первоначальная группа из 11 тыс. британских пациентов получит капсульные камеры в 40 частях Соединенного Королевства. В случае успеха технология будет развернута на национальном уровне.

"По мере того, как выходим из пика коронавируса и прекращения пандемии, NHS идет вперед с инновациями для расширения услуг для многих других болезней. Вот почему внедряем эти гениальные капсульные камеры, чтобы позволить большему количеству людей быстро и безопасно обследоваться онкологическими заболеваниями. То, что звучит как научная фантастика, теперь реальность. Когда эти крошечные камеры проходят через тело, делают 2 снимка в секунду, проверяя наличие признаков рака и других патологий", - говорит исполнительный директор NHS Англия Саймон Стивенс.

По оценкам, около половины британцев с серьезными симптомами рака не обращались к врачам во время пандемии. Капсульная эндоскопия обычно занимает 5-8 ч. и обеспечивает получение полных изображений кишечника с информацией, отправляемой на регистратор данных в сумке через плечо, чтобы пациенты могли заниматься своими делами. Камеры помогут ускорить обследование и выявить больше раковых заболеваний на раннем этапе, когда их легче лечить.

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