Какой будет самый дешевый смартфон Google

Каким будет самый дешевый смартфон Google фото: mobile-review.com

Инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал фотографии нового бюджетного телефона Pixel от Google. Он также раскрыл технические характеристики устройства.

Pixel 5a будет оснащен плоским дисплеем. Модуль фронтальной камеры расположен в небольшом отверстии в верхнем левом углу экрана. На задней панели расположен квадратный модуль основной камеры с двумя датчиками и светодиодной вспышкой, информирует Gizmochina.

На устройстве также есть сканер отпечатков пальцев, расположенный позади. В нижней части телефона расположили порт USB-C, который с каждой стороны окружен прорезями.

Pixel 5a получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой FHD+, как и Pixel 4a 5G, но нет никаких упоминаний о его высокой частоте обновления.

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