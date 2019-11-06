Какими будут тесты на ВНО-2020

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Украинский центр оценивания качества образования разместил актуальные характеристики сертификационных работ на ВНО-2020.

Указанные критерии оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом и программы внешнего независимого оценивания, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"В характеристике сертификационной работы по определенному учебному предмету указано структуру теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов и количество баллов, которые можно получить, правильно выполнив все задания теста. Также указано время, отведенное на выполнение теста", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отмечают, что ознакомление с информацией, указанной в характеристике сертификационной работы, поможет выпускникам школ рационально распределить время для написания теста и выработать собственную стратегию эффективной работы во время прохождения внешнего независимого оценивания.

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Регистрация на внешнее независимое оценивание состоится с 3 февраля по 24 марта. Условия приема в вузы утвердило Министерство образования и науки в этом месяце. Основная сессия тестирования продлится с 21 мая по 16 июня. Дополнительная - с 25 июня до 17 июля 2020 года. 2020 абитуриенты раз смогут выбирать между математикой и историей Украины. С 2021 этот предмет, как и украинский язык станет обязательным.