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вторник, 13 апреля 2021 09:56

Какими будут первые смарт-часы Google

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Инсайдер Джон Проссер поделился изображениями первых смарт-часов Google с кодовым названием Rohan. Компания планирует использовать круглый дизайн.

Джон Проссер утверждает, что изображение создали на основе маркетинговых материалов, которые он зафиксировал в источнике Google. Об этом он рассказал в ​​своем шоу YouTube Front Page Teach, пишет MacRumors.

Автор: Jon Prosser
  Какими будут первые смарт-часы Google
Какими будут первые смарт-часы Google

Дисплей часов Pixel Watch, в отличие от Apple Watch, будет иметь круглый форм-фактор. Внутри будет датчик измерения частоты сердечных сокращений. Пока неизвестно, будет ли действовать поддержка более популярных функций. Например, мониторинг кислорода в крови, как в Apple Watch Series 6.

Автор: Jon Prosser
  Какими будут первые смарт-часы Google
Какими будут первые смарт-часы Google

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По словам Проссера, Pixel Watch будет работать под управлением WearOS, операционной системы Google для умных часов.

По предварительной информации, Pixel Watch дебютирует в октябре 2021 года.

Автор: Jon Prosser
  Какими будут первые смарт-часы Google
Какими будут первые смарт-часы Google

Компания Xiaomi представила 2-е поколение умной колонки Xiaomi Mi AI Speaker. Она имеет лучшее качество звука и расширенные возможности для связи с другими девайсами экосистемы IoT от Xiaomi. Устройство имеет 6 микрофонов, а также поддержку объединения 2 и более колонок для создания объемного звука в помещении.

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