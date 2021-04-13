Инсайдер Джон Проссер поделился изображениями первых смарт-часов Google с кодовым названием Rohan. Компания планирует использовать круглый дизайн.

Джон Проссер утверждает, что изображение создали на основе маркетинговых материалов, которые он зафиксировал в источнике Google. Об этом он рассказал в ​​своем шоу YouTube Front Page Teach, пишет MacRumors.

Автор: Jon Prosser Какими будут первые смарт-часы Google

Дисплей часов Pixel Watch, в отличие от Apple Watch, будет иметь круглый форм-фактор. Внутри будет датчик измерения частоты сердечных сокращений. Пока неизвестно, будет ли действовать поддержка более популярных функций. Например, мониторинг кислорода в крови, как в Apple Watch Series 6.

Автор: Jon Prosser Какими будут первые смарт-часы Google

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По словам Проссера, Pixel Watch будет работать под управлением WearOS, операционной системы Google для умных часов.

По предварительной информации, Pixel Watch дебютирует в октябре 2021 года.

Автор: Jon Prosser Какими будут первые смарт-часы Google

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