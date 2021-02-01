Каким будет новый Apple Watch фото: Apple.com

Внешний вид смарт-часов Apple Watch может стать другим. Производитель планирует сделать его значительно тоньше, переместив аккумулятор в блок тактильной отдачи Haptic Engine.

Такая функция является важным элементом взаимодействия пользователя с умными часами и заменяет классическую вибрацию на легкие колебания различной интенсивности, сообщает GSM Arena.

Вместе с аккумулятором такое аппаратное оснащение занимает достаточно много места внутри корпуса, поэтому Apple Watch имеют сравнительно большую толщину.

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Однако если производитель сможет переместить аккумулятор внутрь модуля Haptic Engine вместо обычного металлического бруска, колебания которого и создают ту самую тактильную отдачу, то можно в несколько раз уменьшить толщину корпуса.

Правда, есть еще 1 вариант: компания сможет увеличить размер аккумулятора, а, соответственно, и его емкость. Поэтому размер умных часов не уменьшится, но при этом будет работать на одном заряде значительно дольше.

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