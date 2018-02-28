Какие животные оказались на грани вымирания

Королевский пингвин. Фото: shostka-flora.in.ua

Под угрозой исчезновения - королевские пингвины.

Глобальное потепление влияет на их популяцию. Сегодня насчитывается около 3,2 млн пингвинов этого вида. К концу века популяция может сократиться на 70%. Об этом сообщает vokrugsveta.

Королевские пингвины проживают на всех южных антарктических островах. Наибольшая популяция на острове Крозе. Это архипелаг между Мадагаскаром и Антарктидой.

В поисках пищи птицы могут отплывать в океан на 500 км. Меняющийся климат сдвигает пищевой пояс. Кальмары и тунец, которым питаются пингвины, из-за потепления океана медленно смещается на юг. Поэтому пингвины вынуждены проплывать 700 км вместо привычных 500 км.

При этом птицы тратят слишком много времени. Поэтому погибнуть могут детеныши пингвинов, которые остаются в колониях.

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"То, что происходит с популяцией пингвинов - только верхушка айсберга. Его подводная часть затрагивает все экосистемы планеты ", - говорит французский эколог Селин Ле-Бохек.

По прогнозам, к 2100-му климат сдвинется. Птицы могут исчезнуть, если не смогут изменить среду обитания.

В колонии пингвинов в Антарктиде погибли почти все детеныши. Птицам не хватило еды. Через прирост льда пингвины были вынуждены плыть гораздо дальше пищей.