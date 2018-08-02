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четверг, 02 августа 2018 14:39

Какие угрозы скрывают секс-куклы
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Фото: hi-tech.mail.ru

Оборудованые искусственным интеллектом секс-работы скрывают немало опасностей для людей.

Новая технологическая разработка более может повлиять на детскую психику. Дети могут подражать машине, если будут расти рядом с ними, пишет ТСН.

"Сын узнает, что это нормально, когда у папы есть жена и кукла, но кукла при этом ничего не говорит. Это его способ иметь власть и контроль над семьей. Дочь будет расти и думать - возможно, мама была недостаточно красива?" - говорит профессор по этике и культуре роботов в университете Де Монфорт Кэтлин Ричардсон.

Куклы с искусственным интеллектом могут начать диктовать новые эталоны красоты. Девушки захотят выглядеть, как они.

"Секс-роботы всегда будут доступны. Никогда не смогут отказать, поэтому легко может возникнуть зависимость. Люди будут менять свою жизнь, чтобы приспособиться к этой зависимости", - говорит эксперт по робототехнике колледжа Кирквуд в штате Айова Джоэл Снелл.

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Секс работы могут стать лучше людей. Это будет повышать спрос на куклы. Поскольку они будут программироваться, технология будет отвечать потребностям каждого отдельного пользователя.

Компания RealBotix создала секс-игрушку, которая может шутить и планировать дела на выходные. Разработчики говорят, что робот "Генри" имеет рост 1 м 82 см и пенис длиной 22 см с подвижной кожей. По желанию размер техно-гениталий можно менять.

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