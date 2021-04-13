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вторник, 13 апреля 2021 16:40

Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов

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Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов фото: mamadu.pl

Большинство детей трудно заинтересовать учебой. Одна из причин — необходимость делать большие, по их меркам, усилия для достижения результатов. Могут быть и многие другие причины, но результат получается одинаковый — плохая успеваемость учащихся и медленные темпы усвоения несложных материалов.

Gazeta.ua спросила экспертов, как сделать обучение для дошкольников интересным.

"Больше всего дети любят выполнять упражнения творческого характера, которые не несут большой нагрузки. Так они проявляют свои способности и могут полностью расслабиться. Для того чтобы поощрить детей к обучению необходимо выбирать такие курсы, которые будут им нравится. Кто-то больше любит спортивные занятия, кто-то — английский язык. Некоторым вообще нравятся комплексные занятия, где изучают буквы, цифры и английский. Там, где ребенку больше понравится, он сможет себя лучше проявить.

Форма обучения в группе интереснее, поскольку происходит общение со сверстниками. Ребенок не так устает, так как сосредоточение внимания переключается с одного на другого. Такая форма обучения интереснее и легче. Если принимать во внимание детей, имеющих дефекты речи, то им проще работать один на один с воспитателем.

Часто встречаются такие случаи, когда дошкольники отказываются учиться. Поэтому родители, к сожалению, перестают водить детей на развивающие курсы. Стоит находить компромиссы и показывать своим примером, как важно куда-то ходить и учиться. Надо пытаться донести ребенку информацию, так ему будет легче в школе", — рассказывает педагог раннего развития Анастасия Шпак.

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Воспитательница Алина Савченко убеждена, что для дошкольников важное обучение в формате сюжетно-ролевой игры.

"Нужно строить с детьми занятия в такой форме, которая похожа на занятия в классах. Дети должны поднимать руки, а на занятии должна царить тишина. Дошкольникам интересно, если во время занятий используют героев из современных мультфильмов или игр. Их надо заинтересовывать тем, что интересно, а не тем, что придумали древние педагоги.

Многое зависит и от родителей. Того, как они относятся и к воспитателю, и к посещению ребенком садика. Если они равнодушны к этому, то это плохая позиция. Родители должны говорить, показывать, что вот другим детям интересно учиться. Они должны относиться положительно и всю энергетику давать ребенку. Показывать, что обучение — это не страшно".

Воспитательница Марина Майорова отметила, что к занятиям с дошкольниками нужно готовиться усиленно.

"Нужно готовить различные квесты и подвижные игры, чтобы дети постоянно находились в движении, были заинтересованы в занятии. Во время занятий следует использовать больше рисунков, видео и презентаций. Тогда дети будут с восторгом смотреть и изучать учебный материал", - добавляет Марина Майорова.

В 2020 году в Киеве сократилось количество первоклассников. Так, 1 сентября 2020 года за парты 429 заведений сели более 30 тыс. первоклассников, которые будут учиться по программе Новой украинской школы, а в 2019-м их было почти 33 тыс. в 430 школах.

Автор: Алёна Лищук
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