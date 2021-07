Как стать успешной в финансовой сфере? Raiffeisen банк и STEM is FEM учили девушек экономическим наукам

Raiffeisen банк стал партнером 11-го учебного модуля образовательного проекта STEM is FEM. На этот раз девушек учили финансовой грамотности и особенностям работы в финансово-экономической сфере Украины. Опытные эксперты-спикеры рассказали о нюансах работы с финансами, о главных тенденциях этой сферы, а также о том, какие знания необходимо иметь, чтобы достичь в ней успеха.

Прежде всего заместитель председателя правления Райффайзен Банк Наталья Гурина развенчала миф о том, что работа в банке означает исключительно оперирование цифрами. На самом деле успешные банкиры должны обладать очень широким кругом знаний.

"Работа с рисками в банке разноплановая. Чтобы проанализировать, например, стоимость и надежность залога или выдать кредит, надо быть хоть немного специалистом во многих областях. Например, в недвижимости и агропромышленности – знать цены, тенденции рынка, тренды в сельском хозяйстве, знать стоимость земли, особенности ее обработки и так далее", – отметила Наталья Гурина.

Важной составляющей модуля стала мотивационная часть. Спикеры убедили девушек, что стереотипы, что место женщин в финансах лишь в бухгалтерии или на кассе, давно развенчаны, и вдохновили слушательниц выбирать профессию по зову сердца, а не под давлением стереотипов.

"Будьте уверены в себе. Когда есть желание – создается соответствующая атмосфера вокруг, которая вам помогает. То, что вы здесь, уже огромный шаг к вашей мечте, какой бы она ни была, какой отрасли она бы не касалась, даже личной. Прекрасно, что вы не сидите дома, а пришли сюда", – подчеркнула Гурина.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова добавила, что в обществе до сих пор существуют гендерные предубеждения, которые делают карьерный путь женщин тяжелее, чем мужчин. Избавиться от этого можно лишь приложив дополнительные усилия.

"Если плыть по течению, безусловно, до какой-нибудь точки вы доберетесь. Но чтобы добраться до пункта своего назначения, нужно выбрать цель и маршрут. И во время плавания важно не слишком обращать внимание на осуждения в свой адрес. Даже если бы вы умели ходить по воде, нашелся бы кто-то, кто сказал: "Смотрите, она даже не умеет плавать", – отметила Екатерина Рожкова.

Финальным этапом модуля стал технический конкурс. Девушки соревновались в составлении личного финплана до достижения пенсионного возраста. Победила киевлянка Мария Михновская. Школьница получила приз от Raiffeisen банка – 17 тыс. грн на счет до достижения совершеннолетия.

"За финансовую отрасль в аббревиатуре STEM соответствует буква М – mathematics. И хотя она стоит последней, на самом деле является первой для многих наук. Без финансовой грамотности трудно развиваться в любой технической специальности. Поэтому наш 11-й модуль был полезным для максимально широкого круга слушательниц", – отметил инициатор STEM is FEM, основатель венчурной студии Pawa и компании Roosh, Сергей Токарев.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который популяризирует STEM-специальности среди украинских девушек, а также мотивирует поступать в вузы на технические специальности. За анонсами мероприятий STEM is FEM можно следить на официальном сайте STEM is FEM и в соцсетях Facebook и Instagram.