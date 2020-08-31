К Земле приближается огромный астероид

1 сентября к Земле приблизится астероид размером с многоэтажный дом. Фото: Pixabay

Рядом с Землей 1 сентября пролетит астероид размером с многоэтажный дом. Сближение астероида с Землей ожидается в 19.12 по киевскому времени.

Небесное тело размером от 22 до 49 метров приблизится к планете на расстояние около 120 000 километров, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384 400 километров. Скорость полета небесного тела составит 8,16 км / с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA будет исследовать астероид, который состоит из ценных металлов

В августе астероид 2020 QG пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли. Траектория его полета была ближайшей к нашей планете. Новый рекорд составляет всего 2950 км.