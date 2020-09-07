К Земле приближается астероид размером с многоэтажный дом

Отмечается, что скорость движения 2020 PT4 составляет 12,6 км / с. Фото: Pixabay

В NASA заявили о приближении к Земле астроида 2020 PT4. 8 сентября 36-метровый астероид пролетит мимо Земли и направится в сторону Луны.

Скорость движения 2020 PT4 составляет 12,6 км/с или 45,4 км/ч, сообщает Express.

Максимальное расстояние астероида до Земли составит около 1,9 млн км, что является почти 5-кратным расстоянием между Землей и Луной.

Даже если астероид столкнется с Землей, а в NASA утверждают, что этого не произойдет, по масштабу это будет напоминать падение метеорита в Челябинске.

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1 сентября рядом с Землей пролетел астероид размером от 22 до 49 метров приблизилось к планете на расстояние около 120 тыс. км. Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тысяч километров.