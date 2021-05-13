К земле летит гигантский астероид: чем угрожает планете

Космическое тело будет лететь со скоростью 23 км/с. Фото: pixabay.com

Мимо земли пролетит астероид 2015 KJ19 длиной 118 м, что равно длине стандартного футбольного поля.

Твердое небесное тело максимально приблизится к нашей планете 14 мая в 13:00 по Киеву, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Космическое тело будет лететь со скоростью 23 км/с или более 82 тыс. км/ч. С такой скоростью астероид смог бы за час дважды облететь Землю.

Максимальное расстояние космического камня до Земли составит 5,8 млн км. В NASA отмечают, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты.

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Космический зонд Voyager-1, который в 1977 году запустили в космос, зафиксировал непрерывный гул за пределами Солнечной системы. Хотя аппарат уже фиксировал вибрации в межзвездном газе из-за случайных вспышек Солнца, новое исследование обнаружило, что гул непрерывен и не связан с солнечной активностью.