К Telegram за 3 дня присоединились более 25 млн пользователей

К мессенджеру начали приобщаться сторонники Трампа. Фото: Ferra.ru

К Telegram начали приобщаться сторонники президента США Дональда Трампа.

За последние 3 суток к Telegram присоединилось более 25 млн новых пользователей со всего мира, сообщает "Українська правда".

Количество активных пользователей перевалило за 500 млн.

Telegram стал 2-м за скачиванием приложением в США.

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После блокировки аккаунта Трампа в Twitter и удаления из App Store и Google Play приложения Parler сторонники Трампа перешли в Telegram.

Также рост новых пользователей связывают с изменениями в политике мессенджера WhatsApp, принадлежащим Facebook.

Instagram запретил пользователям соцсети размещать в своем профиле ссылку на аккаунты в Telegram. В записи мессенджера появилась запись со скриншотами, на которых видно, что Instagram при попытке разместить в профиле ссылку на Telegram выводит сообщение о том, что сервис не поддерживает ссылки.