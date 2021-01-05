Изобрели устройство, которое измеряет уровень стресса у растений

Ученые создавали устройство, чтобы измерить уровень азота у растений. Фото: pixabay

Ученые из Массачусецького технологического института в Сингапуре (SMART) и Лаборатории наук о жизни Temasek создали портативный оптический датчик для определения состояния напряжения в растения.

Устройство Raman можно прикрепить к листьям растений и оно станет полезным инструментом в сфере точного земледелия, пишет MIT News.

Встроенный сенсор в изобретении позволит фермерам диагностировать на ранних стадиях дефицит азота у растений, поэтому они преждевременно портятся и теряется урожай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как в январе цветет сакура в Закарпатье

Ученые создавали устройство, чтобы измерить уровень азота у растений. Но в конце оказалось, что изобретение также может выявить виды стресса растения, например нехватка воды и минералов, чрезмерная жара и холод. Датчик состоит из зажима, напечатанного на 3D-принтере, который расположен вокруг волоконно-оптического датчика Raman.

Разработчики уверены, что благодаря этому фермеры увеличат урожайность сельскохозяйственных культур и уменьшат негативное воздействие на окружающую среду. Они связывают экологичность устройства с ослаблением загрязнения водных экосистем в результате утечки азота в грунтовые воды.

Предприятие SMART, которое присоединилось к изготовлению устройства, образовалось в 2007 году благодаря совместным усилиям Массачусецького технологического института и Национального исследовательского фонда Сингапура. Ученые инновационного центра занимаются исследованиями в пяти сферах: городская мобильность, устойчивые технологии в агрокультуре, электронные системы с низким уровнем энергопотребления, антимикробная устойчивость и производство персонализированных лекарств.

На Мадагаскаре нашли редкий вид лесной орхидеи, который находится под угрозой исчезновения. Ботаники британского Королевского ботанического сада назвали разновидность растения Gastrodia agnicellus. Цветку присвоили звание самой отвратительной орхидеи в мире за ее уродливый вид.