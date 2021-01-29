Изобрели новый способ лечить близорукость

новый способ лечить близорукость фото: newsua.one

Японская компания Kubota Pharmaceutical Holdings создала прибор, который способен лечить близорукость. Очки Kubota проецируют изображение с линзы устройства на сетчатку глаза.

Специальный механизм исправляет ошибку преломления, которая мешает человеку видеть четко. Близорукость, она же миопия, возникает из-за слишком большого расстояния между роговицей и сетчаткой глаза.

В токийской компании не раскрывают всего принципа работы изобретения. Разработчики заявили, что использование очков Kubota от 60 до 90 мин. ежедневно помогает улучшить зрение.

В Kubota Pharmaceutical Holdings планируют продолжить клинические исследования, чтобы узнать, как долго их необходимо носить, чтобы достичь постоянного результата.

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Армия США и компания Command Sight создали очки дополненной реальности для собак. Прибор имеет встроенную камеру, которая передает изображение кинологам. В очки также встроили дисплей, на котором отражают команды. Голосовые команды собака слышит через рацию, которую американцы также предусмотрели.