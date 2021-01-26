Исследователи обнаружили в Африке остатки уникальной морской рептилии

Международная группа палеонтологов обнаружила остатки вымершей морской рептилии Xenodens Calminechari в фосфатном бассейне Улен Абдун, который расположен к западу от гор Среднего Атласа.

В международную группу исследователей вошли ученые из Марокко, Франции, Нидерландов и Великобритании. Они предполагают, что существо, похожее на ящерицу, относится к мозазаврам. Такой вид морских рептилий существовал в период от 72 до 66 млн лет назад.

По мнению ученых, зубы Xenodens Calminechari есть абсолютно уникальными, "в отличие от зубов любой известной рептилии".

"Короткие, сжатые с боков и зазубренные зубы образуют лезвие, которое напоминает пыльцы. Специализированный зубной ряд предлагает ранее неизвестную стратегию питания, которая, вероятно, делала режущие движения для вырезания кусков с большой добычи", - отметили авторы исследования.

Ученые считают, что благодаря своим уникальным зубам морская рептилия могла схватить добычу гораздо больше, чем она сама. Название вымершей морской рептилии состоит из 2 частей: Xenodens, что означает "странный зуб" по-гречески, и Calminechari - "как пила" по-арабски.

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В 2020 году группа других исследователей обнаружила на Аляске остатки четырехметровой морской рептилии, которая существовала в триасовый период.