Испытали первый беспроводной телефон фото: naukozavr.info

16 марта 1919 года в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом.

Первый беспроводной телефон изобрел Терри Палл в 1965-м. Он состоял из "базы", ​​подключенной к телефонному кабелю, и связанной с помощью слабо-мощного радио с удаленной телефонной радиотрубкой. Это позволяет использовать трубку с любого места в зоне досягаемости базы.

Сначала беспроводные телефоны использовали частоту в 1,7 МГц для связи между базой и трубкой. Из-за проблем с качеством и зоны досягаемости, такие телефоны быстро вытеснили системы, использующие частотную модуляцию на более высоких частотах.

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Беспроводные телефоны, работающие на частоте в 2,4 ГГц, могут конфликтовать с некоторыми протоколами беспроводных локальных сетей из-за того, что они используют одинаковые частоты. Современные беспроводные телефоны обычно работают на несколько сотен метров.

Первый прототип современного телефона запатентовал в 1876 году американский изобретатель Александр Белл. Трубка Белла не имела звонка, а вызов абонента происходил через трубку с помощью свистка. Дальность действия такого прибора не превышала 500 м.