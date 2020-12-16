Искусственный интеллект будет редактировать новости в Facebook

Facebook создаст сервис на базе искусственного интеллекта для обработки новостей.
Инструмент поможет сокращать новости и сможет стать голосовым помощником, сообщает Buzz Feed.
Об этом руководство компании сообщило сотрудникам на закрытой встрече. Инструмент для сокращения разрабатывают для того, чтобы пользователям не пришлось их читать.
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Инструмент-помощник искусственного интеллекта TLDR (сокращение от "too long; did not read" - "слишком долго, не читал") будет подавать новости обобщенно в виде маркированного текста.
Также этот сервис позволит воспроизвести текст в аудиоформате.
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