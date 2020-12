Искусственный интеллект будет редактировать новости в Facebook

Сервис позволит воспроизвести текст в аудиоформате. Фото: pinterest.com

Facebook создаст сервис на базе искусственного интеллекта для обработки новостей.

Инструмент поможет сокращать новости и сможет стать голосовым помощником, сообщает Buzz Feed.

Об этом руководство компании сообщило сотрудникам на закрытой встрече. Инструмент для сокращения разрабатывают для того, чтобы пользователям не пришлось их читать.

Инструмент-помощник искусственного интеллекта TLDR (сокращение от "too long; did not read" - "слишком долго, не читал") будет подавать новости обобщенно в виде маркированного текста.

Также этот сервис позволит воспроизвести текст в аудиоформате.

