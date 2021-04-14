iPhone получит подэкранный Face ID

Американская компания Apple планирует разместить подэкранную систему распознавания лица Face ID в серию iPhone 2023 года. Это означает, что смартфоны компании не будут иметь выемки, а размеры экранов увеличатся.
Об этом сообщил аналитик Минґ-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), информирует Pingvin.Pro.
В iPhone 2023 также появится новая система линз для телеобъектива.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Siri назвал дату следующей презентации Apple
Со стороны Apple, выемка - это вынужденный шаг в дизайне, где нужно разместить много сенсоров системы Face ID без увеличения размеров самого смартфона.
Apple также планирует внедрить надекранний Touch ID. Он будет представлен в iPhone 12S или iPhone 13.
Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию. За 10 лет существования Siri практически не менялся.
Комментарии