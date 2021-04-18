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понедельник, 19 апреля 2021 00:27

iPhone 13: показали возможный дизайн камеры. Видео

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iPhone 13: показали возможный дизайн камеры. Видео

До выхода нового телефона Apple остаётся около полугода, а в Сети регулярно появляются всё новые подробности и изображения новинок.

В этот раз известный инсайдер xleaks7 и ресурс Pigtou на основе инженерных чертежей создали качественные рендеры 5.4-дюймового iPhone 13 в красном цвете (PRODUCT RED) – у него уменьшенная по сравнению с нынешними Айфонами "челка" и новый дизайн камер.

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Самое большое изменение, как вы можете видеть на изображениях, – это задняя часть телефона, где мы имеем дело с немного другой основной камерой. В частности, объективы камер, расположены по диагонали, а не друг под другом. Ожидается, что такой же дизайн получит и 5.4-дюймовый iPhone 13 mini. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат камеру с тремя датчиками изображения, расположенными так же, как у прошлогодних моделей.

Ранее стало известно, американская компания Apple планирует разместить подэкранную систему распознавания лица Face ID в серию iPhone 2023 года. Это означает, что смартфоны компании не будут иметь выемки, а размеры экранов увеличатся.

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