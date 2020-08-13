Instagram судят за незаконный сбор данных пользователей

Против Instagram подали иск. Фото: ЕП

На Facebook, владельца Instagram, подали иск о незаконном сборе биометрических данных пользователей.

Компанию обвиняют в хранении данных более 100 млн пользователей Instagram и незаконном получении выгоды из этой информации. Согласно иску, эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который прямо запрещает нелегальный сбор биометрических данных, пишет Bloomberg.

Согласно данным дела, Facebook стала оповещать пользователей Instagram о сборе биометрических данных только в начале этого года. Facebook могут выписать штраф в размере от 1000 до 5000 долларов за каждый случай, если докажут, что компания действовала умышленно.

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Ранее корпорация предложила заплатить $650 млн для урегулирования дела, в котором ее обвинили в незаконном сборе биометрических данных с помощью инструмента для отметки фото в Facebook.

В 2018 году произошел скандал с утечкой данных Facebook. Тогда выяснилось, что аналитическая компания Cambridge Analytica использовала информацию о пользователях соцсети для создания политической рекламы. Уникальные идентификаторы с мобильных устройств, работающих на Android, собирало приложение TikTok.