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среда, 29 декабря 2021 22:55

Instagram показал самые популярные посты 2021 года
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Социальная сеть Instagram опубликовала рейтинг самых популярных сообщений 2021 года.

Рейтинг разместило издание E! Online.

Футболист Криштиану Роналду с женой Джорджиной Родригес сообщили, что ждут двойню. 32,3 млн лайков
Фото: Instagram
Свадьба Арианды Гранде, 26,7 млн. лайков
Кайли Дженнер на видео сообщила, что ждет малыша от Тревиса Скотта, 24,6 млн лайков
Билли Айлиш сменила имидж, 23 млн лайков
Лионель Месси подтвердил, что переходит в клуб «Пари Сен-Жермен», 22,1 млн. лайков

Первое место по количеству лайков заняло фото португальского футболиста Криштиану Роналду с женой, которым они сообщили, что ждут двойню. Пост понравился 32,3 млн пользователей.

Второе место завоевала американская певица Арианда Гранде со свадебным фото. Она набрала 26,7 млн. лайков.

Третьим из 24,6 млн лайков стало сообщение с видео модели Кайли Дженнер, в котором она сообщила о второй беременности.

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В десятке самых популярных постов три места занимает аргентинский футболист Лионель Месси. Два – певица Билли Айлиш.

Также в топ попал Том Холланд с поздравлением ко дню рождения Зендеи.

Только на одном постов из "десятки" нет всемирно известной звезды. Это видео, на котором ребенок радуется русалке в аквариуме.

Ведущая Леся Никитюк в морозную зиму порадовала фанатов жарким архивным фото. Она поделилась снимком на пляже, на котором позировала в крошечном бикини с животным принтом, опираясь на доску для серфинга.

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