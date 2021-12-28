Instagram показал самые популярные посты 2021 года

Социальная сеть Instagram опубликовала рейтинг самых популярных сообщений 2021 года.

Рейтинг разместило издание E! Online.

Фото: Instagram

Первое место по количеству лайков заняло фото португальского футболиста Криштиану Роналду с женой, которым они сообщили, что ждут двойню. Пост понравился 32,3 млн пользователей.

Второе место завоевала американская певица Арианда Гранде со свадебным фото. Она набрала 26,7 млн. лайков.

Третьим из 24,6 млн лайков стало сообщение с видео модели Кайли Дженнер, в котором она сообщила о второй беременности.

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В десятке самых популярных постов три места занимает аргентинский футболист Лионель Месси. Два – певица Билли Айлиш.

Также в топ попал Том Холланд с поздравлением ко дню рождения Зендеи.

Только на одном постов из "десятки" нет всемирно известной звезды. Это видео, на котором ребенок радуется русалке в аквариуме.

Ведущая Леся Никитюк в морозную зиму порадовала фанатов жарким архивным фото. Она поделилась снимком на пляже, на котором позировала в крошечном бикини с животным принтом, опираясь на доску для серфинга.