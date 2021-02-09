Имеет 2 звезды и "бабочку": показали необычную туманность

Фото биполярной планетарной туманности M1-63 сделал Hubble.

Туманность расположена в созвездии Щита, сообщает обсерватория.

Астрономы говорят, что она образуется, когда звезда в ее центре выбрасывает огромное количество материала с наружных слоев. Тем самым она оставляет за собой потрясающее облако газа и пыли.

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Предполагают, что двойная система звезд в центре биполярной туманности может создать песочные часы или формы, похожие на бабочку.

Автор: ESA/Hubble & NASA, L. Stanghellini Такая туманность образуется, когда звезда в ее центре выбрасывает огромное количество материала с наружных слоев, оставляя за собой впечатляющую облако газа и пыли.

Это возможно, потому что звезда выбрасывает струи с высокой энергий в направлении обоих своих полюсов.

Галактическую туманность NGC 6729 в ​​созвездии Южная Корона сфотографировал телескоп Hubble. Туманность, которая находится в около 400 световых лет от Земли, также называют Caldwell 68.