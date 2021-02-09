Имеет 2 звезды и "бабочку": показали необычную туманность

 
Ексклюзивы
1/5
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 684
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 504
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2412
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9648
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1620
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2214
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 5104
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7425
Фото
Все фото
5
6
2
24
5
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Археологи нашли ткань библейских времен
Археологи нашли ткань библейских времен
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Видео
Все видео
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Интервью
1/5
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 315
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 288
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1107
Колонка
07 февраля 2021
Просмотров: 819
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
вторник, 09 февраля 2021 14:09

Имеет 2 звезды и "бабочку": показали необычную туманность

  Комментировать

Фото биполярной планетарной туманности M1-63 сделал Hubble.

Туманность расположена в созвездии Щита, сообщает обсерватория.

Астрономы говорят, что она образуется, когда звезда в ее центре выбрасывает огромное количество материала с наружных слоев. Тем самым она оставляет за собой потрясающее облако газа и пыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды образуются в 10 раз быстрее: Hubble показал уникальную галактику

Предполагают, что двойная система звезд в центре биполярной туманности может создать песочные часы или формы, похожие на бабочку.

Автор: ESA/Hubble & NASA, L. Stanghellini
  Такая туманность образуется, когда звезда в ее центре выбрасывает огромное количество материала с наружных слоев, оставляя за собой впечатляющую облако газа и пыли.
Такая туманность образуется, когда звезда в ее центре выбрасывает огромное количество материала с наружных слоев, оставляя за собой впечатляющую облако газа и пыли.

Это возможно, потому что звезда выбрасывает струи с высокой энергий в направлении обоих своих полюсов.

Галактическую туманность NGC 6729 в ​​созвездии Южная Корона сфотографировал телескоп Hubble. Туманность, которая находится в около 400 световых лет от Земли, также называют Caldwell 68.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Имеет 2 звезды и "бабочку": показали необычную туманность». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа

Запатентовали первый огнетушитель

Заключенные подняли восстание

Родился основатель Maybach

Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир

Нобелевский лауреат не читал газет и не смотрел телевизор

На референдуме поддержали изменение власти

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 203256
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 40907
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 35298
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 24390
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 23807
Наука+ИТ
Запатентовали первый огнетушитель
Запатентовали первый огнетушитель
 Просмотров: 36
Ученые предупредили о приближении нового астероида к Земле
Ученые предупредили о приближении нового астероида к Земле Просмотров: 144
Создали приложение, в котором можно дать согласие на секс
Создали приложение, в котором можно дать согласие на секс Просмотров: 405
Искусственный интеллект будет искать мусор в океане через фото
Искусственный интеллект будет искать мусор в океане через фото Просмотров: 63
Тест на Covid-19 можно будет сделать с помощью смартфона
Тест на Covid-19 можно будет сделать с помощью смартфона Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
3
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 3796
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть