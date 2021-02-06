Илон Маск разбогател на $11,5 млрд за 7 дней

В общем состояние основателя Tesla и SpaceX оцениваются в $ 184,3 млрд. Фото: flickr

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд на фоне подорожания акций его компаний, которые выросли в стоимости на 7,4%. В целом издание оценивает состояние основателя Tesla и SpaceX в $184,3 млрд.

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заработали $10,4 млрд и $10 млрд соответственно после подорожания акций Alphabet, материнской компании Google, более чем на 14%. Об этом сообщает Forbes.

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Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, самого богатого человека планеты, за неделю увеличилось на $7,7 млрд. Акции Amazon подорожали на 4,6%. Всего у Безоса $194,7 млрд.

Ранее американский миллиардер и изобретатель с помощью мемов спровоцировал рост криптовалюты Dogecoin на 44%.