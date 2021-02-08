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понедельник, 08 февраля 2021 12:04

Илон Маск анонсировал книгу о своих собственних компаниях

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Илон Маск анонсировал книгу о своих собственних компаниях
Маск расскажет о своем опыте одновременного управления двумя большими и известными в мире компаниями - Tesla и SpaceХ. Фото: pixabay

Основатель и гендиректор компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск планирует написать о них книгу.

О чем предварительно будет рассказ, Маск сообщил в Twitter.

"Пришло время рассказать историю Tesla и SpaceХ. Землю и Марс. И чего это меня научило ", - написал он.

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Также Маск расскажет о своем опыте одновременного управления 2 большими и известными в мире компаниями - Tesla и SpaceХ.

Есть только одна книга о Илоне Маске, которую напечатали с его разрешения. Автором книги является Эшли Вэнс. Ее опубликовали в 2015 году под названием "Маск: Tesla, SpaceX и путь в фантастическое будущее".

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск с помощью мемов спровоцировал рост криптовалюты Dogecoin на 44%.

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